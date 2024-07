¿Qué sucede si un árbol cae sobre sobre mi casa, quién debe cubrir los daños?

HOUSTON – Tras el impacto del huracán Beryl, uno de los principales inconvenientes que no permiten que la ciudad regrese a su normalidad es la falta de electricidad, misma que según Centerpoint, el apagón masivo es principalmente ocasionada por la caída de árboles y ramas sobre el tendido eléctrico. Pero ¿Qué sucede si un árbol, que no es de mi propiedad, destruye parcial o totalmente mi vivienda?, ¿Mi vecino debe cubrir el costo de los daños?, ¿Debo hacer un reclamo con mi seguro? La respuesta a estas interrogantes no es sencilla y depende de varios factores.

Este tipo de daños son calificados como un "acto de Dios" por lo tanto su vecino no es directamente responsable de los daños. Sin embargo, según el Colegio de Abogados de Texas, si el árbol estaba podrido, enfermo, muerto o en una condición peligrosa antes de la catástrofe, es posible que pueda que su vecino deba cubrir el costo por los daños causados tras la caída del árbol, ya que estaría catalogado como negligencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ordenanzas varían de ciudad a ciudad.

Una buena opción para cubrir los gastos de reparación tras la caída de un árbol es mediante la cobertura de daños por árboles caídos que suele estar incluida en las pólizas de seguro de propietarios de vivienda. Muchas pólizas pagan por los daños causados por la caída de objetos, tal como los árboles. Es importante asegurarse con su agente de seguros si su póliza pagará por esto.

También existe asistencia agencias locales y federales como FEMA y el Departamento de Seguros de Texas, que ofrecen asistencia y recursos para la remoción de escombros y manejo de seguros post-catástrofe.

Si un árbol o sus ramas caen sobre su auto o casa, siga estos consejos:

Tome fotos de los daños antes de mover el árbol, realizar reparaciones o tomar cualquier medida para prevenir más daños.

Haga reparaciones temporales para prevenir daños adicionales y contacte a su agente o compañía de seguros lo antes posible.

Guarde los recibos de los gastos para el reembolso. Su póliza de vivienda debería cubrir el costo de los materiales y mano de obra.

Para minimizar los problemas legales y financieros relacionados con la caída de árboles y ramas, es esencial revisar regularmente el estado de los árboles en su propiedad y tomar medidas preventivas en caso de ser necesario. Informe a sus vecinos sobre cualquier árbol en malas condiciones que pueda representar un riesgo. Y sobre todo mantenga actualizadas sus pólizas de seguro y asegúrese de entender las coberturas específicas.