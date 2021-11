Houston – Un grupo de estudiantes universitarios de la Universidad Rice se han asociado con un médico de Texas Children's Hospital para ayudar a un niño de 5 años a mejorar su futuro.

El paciente, Adriel Rivas, que nació sin una mano izquierda, ahora tiene una prótesis impresa en 3D que le permite agarrar objetos.

El proyecto llegó a los hermanos Arinze y Chinwe Appio-Riley, estudiantes que lideran E-Nable, un club de Rice que imprime prótesis para niños y adultos como parte de una red global de voluntarios.

El club usó un molde de la extremidad del niño para configurar la nueva mano. "Estamos tratando de asegurarnos de que esta prótesis sea cómoda", dijo Appio-Riley. "Al final del día, incluso si funciona muy bien y es bonito, el Adriel no lo usará si no se siente cómodo".

Rivas dijo que puede flexionar su muñeca y su pulgar parcial para manipular las cuerdas de tensión unidas a los dedos y proporcionar un agarre.

A través de varias reuniones con el niño, Appio-Riley dijo que el equipo hizo ajustes finos al relleno protésico para el ajuste y la comodidad. "La cantidad de ajuste y tensión que puede obtener con este diseño simple es bastante agradable", dijo. "Puede recoger muchas cosas más pesadas de las que imaginas: una taza, tal vez un periódico, o un béisbol, algo que nuestro Adriel está esperando".

"Un beneficio real de tener una organización con sede en el club como E-Nable, donde los estudiantes se reúnen con los pacientes, es que el trabajo no siempre está confinado a un solo semestre", dijo Hunter. "Este club es capaz de trabajar prácticamente durante todo el año, por lo que no tenemos que decirle a un cliente que tenemos que esperar hasta el inicio de un nuevo año escolar. Estos niños no tienen a menudo ese tipo de tiempo para esperar. Quieren acceso a algo que realmente podría impactar sus vidas ".