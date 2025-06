Exalcaldesa Annise Parker vuelve al ruedo político, va por el condado Harris

HOUSTON - La exalcaldesa de Houston, Annise Parker, anunció este miércoles que competirá en las elecciones de noviembre de 2026, buscando ser la próxima administradora ejecutiva del condado Harris.

Parker indicó que se presentará a las primarias demócratas el 3 de marzo de 2026, aclarando que su plan no es competir contra Lina Hidalgo, pues no sabe si ella se postulará o no a una reelección.

Noticias Texas 24/7 en Telemundo Houston. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

“Me postulo para juez del condado de Harris para mantener nuestro condado seguro, asequible y próspero. Me postulo para combatir el caos que afecta a nuestros adultos mayores, familias y pequeños negocios. Me postulo para luchar por nosotros", añadió la exalcaldesa de Houston.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“El caos en nuestros gobiernos estatal y federal está perjudicando a nuestras familias aquí en casa”, agregó.

Donald Trump está dejando sin cobertura médica a millones de estadounidenses para financiar recortes de impuestos a multimillonarios, y está destruyendo la FEMA, que financia nuestra respuesta local ante huracanes, inundaciones y grandes desastres, dijo.

“Greg Abbott y Dan Patrick están en guerra con el condado de Harris, con las mujeres y las personas de color, y con la educación pública”.

¿Quién es Anisse Parker?

Parker fue alcaldesa 61º de Houston del 2010 al 2016, se desempeñó como miembro general del Concejo Municipal de Houston, Contralor de la Ciudad de Houston.

Parker fue la segunda mujer en ocupar la alcaldía de Houston y la primera mujer abiertamente gay en tomar las riendas de la ciudad.

Durante su gestión, en enero del 2014 contrajo matrimonio con su compañera de décadas Kathy Hubbard.

La política demócrata ocupó la silla después al terminar la gestión el exalcalde Bill White y fue precedida por Sylvester Turner, fallecido recientemente.

Después de desempeñarse como alcalde, dirigió la única organización del país dedicada a elegir líderes LGBTQ+ a favor de la igualdad y el derecho a decidir.

Actualmente, la administradora ejecutiva del condado de Harris, Lina Hidalgo, ocupa el cargo hasta el final de su mandato el 31 de diciembre de 2026.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.