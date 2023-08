Piden a Facebook entregar datos de cuenta de mujer acusada de vender fradulentamente placas de papel

HOUSTON - Investigadores del Condado Harris solicitaron recientemente a la empresa META (Facebook) entregar información sobre la cuenta y actividad comercial en esa red social de una mujer del área de Houston acusada de distribuir cerca de 1,000 placas de papel falsas con el objetivo de obtener una ganancia económica.

Tina Jiménez, de 38 años y residente del área de Spring, enfrenta cargos de lavado de dinero y de distribución de placas temporales a personas no autorizadas.

Los delitos investigados, considerados graves, habrían sido cometidos entre enero del 2021 y mayo del 2022, según los investigadores del Condado Harris.

De acuerdo con las indagaciones iniciales, la mujer usó su negocio “EZ Used Cars and Trucks” para emitir las placas temporales especiales para uso restringido del concesionario, mientras que durante ese período no se registraron ventas.

El investigador del caso cree que “la acusada estaba vendiendo las placas temporales para obtener una ganancia”. Tras obtener acceso a la cuenta bancaria de Jiménez, estos observaron que la mujer recibió más de $5,300 en pagos a través de la plataforma Zelle, cargos que la mujer -aparentemente- no pudo justificar antes las autoridades.

La solicitud hecha a META se hizo a principios de este mes.

Jiménez se encuentra bajo libertad condicional, luego de pagar una fianza de $10,000. La mujer ha tenido múltiples encuentros con oficiales de la ley desde el año 2003.

