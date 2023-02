Familia da el último adiós al joven hondureño baleado en Houston

Familiares y amigos le dieron el último adiós a Eric González-Cortés, el joven hondureño que murió de una herida de bala afuera de una vivienda al noroeste de Houston, el sábado 21 de enero.

El joven fue reportado como desaparecido por su padre, Juan Carlos González, el lunes 23 de enero después que no regresó a casa.

Según la policía de Houston, González recibió una llamada alterador de las 11:30 p.m. de su hijo diciendo que lo estaban persiguiendo en la calle de Bissonnet y Beechnut.

Esta fue la última vez que González escuchó a su hijo.

El padre supuestamente recibo llamadas de los presuntos secuestradores pidiéndole dinero de rescate para asegurar a su hijo. Fue entonces cuando González dice que envió $400 a los secuestradores en México. El padre dice que guardó los recibos para comprobar su historia.

Los detectives del departamento de homicidio de Houston dijeron que el joven fue asesinado alrededor de las 11:40 p.m.

De acuerdo con las autoridades, el joven presumiblemente fue asesinado porque estaba tratando de entrar a una casa.

El padre del joven admitió, que Cortés estaba bajo la influencia del alcohol y la marihuana, pero que no era una mala persona.

“La persona que mató a mi hijo fue porque mi hijo estaba tocando a su puerta huyendo a unos secuestradores que le querían hacer daño” dijo González. González nos contó que Cortés estaba hablando por teléfono con Conny Privado, prima del joven, en el momento en que lo mataron a tiros.

Privado dice que ella estaba trabajando en una estación de gasolina esa noche cuando llamó Cortés diciéndole que dos hombres lo estaban persiguieron y que lo iban a matar.

“Prima me van a matar, prima ayúdame me van a matar, prima me vienen siguiendo” dijo Privado.

Hoy en el velorio de Cortés, Telemundo Houston habló con el padre, quien se encontraba destrozado ante el asesinato de su hijo.

“Levanto mi cara, y doy fe y este testimonio de que mi muchacho, era un buen muchacho” dijo González.

El día del asesinato, las autoridades respondieron a un llamado de un tiroteo en la calle Saxon Drive cuando presuntamente una vecina le habría disparado a Cortés a verlo entrar a una casa mientras que los dueños de la propiedad no estaban.

González pide que el asesinato de su hijo no sea olvidado y que los responsables paguen por su muerte.

“Pido ver al que mató a mi hijo frente a un tribunal de justicia” dijo González

El caso sigue bajo investigación por la división de homicidios del departamento de policía de Houston, cualquier información que tenga puede denunciar de manera anónima al 713-308-3600.