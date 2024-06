Familia de instructores de taekwondo salva a mujer en Katy de posible abuso sexual

HOUSTON - El grito desgarrador, como el sonido de una película de terror, hizo que el instructor de taekwondo Simon An aprovechara sus años de entrenamiento en artes marciales.

Alrededor de las 4 p.m. del pasado martes, poco después de que se abrieran las puertas de su negocio familiar, An y su padre, su madre, su hermana mayor y su hermano menor escucharon gritos provenientes de un negocio vecino.

La familia de cinco miembros, cada uno con cinturón negro de cuarto grado, dirige el dojo Yong-in Taekwondo al norte de Katy, en las afueras de Houston. Inicialmente ignoraron los sonidos, asumiendo que provenían de empleados que jugaban en su sala de descanso. Pero entonces un desgarrador “grito final” impulsó a la familia a actuar, dijo An.

Su familia corrió a la tienda y abrió una puerta. Allí encontraron a un hombre encima de una mujer joven con las manos “en lugares inapropiados” mientras ella intentaba defenderse de él, dijo An.

El padre de An, Hong, agarró al atacante por la camisa y lo inmovilizó contra el suelo. La hermana de An, Hannah, agarró a la niña y la sacó corriendo de la habitación mientras An y su hermano ayudaban a someter al atacante.

“Sucedió tan repentino”, dijo An, quien practica taekwondo desde hace 16 años. “Todo fue en defensa propia. El intruso intentaba huir, arañando, mordiendo, cualquier cosa que pudiera hacer”.

Pero el padre de An, un gran maestro de taekwondo, retuvo al atacante durante 10 minutos hasta que llegaron las autoridades, dijo.

La Oficina del Alguacil del Condado Harris le ha dado crédito a An y su familia por salvar a la joven de una agresión sexual.

"Al utilizar su entrenamiento y disciplina, lograron detener el asalto y retenerlo", dijo el alguacil Ed González en una serie de publicaciones en su cuenta de X.

El sospechoso ha sido acusado de intento de abuso sexual y retención ilegal, dijo el departamento encabezado por González.

"Gracias al dojo Yong-In por su rápida acción para proteger a los demás", escribió González.

