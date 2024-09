Familia hispana sufre años de presunto acoso racial por parte de su vecina en Cypress

HOUSTON - Una familia hispana residente en el área de Cypress ha decidido romper el silencio después de soportar lo que describen como años de acoso racial por parte de su vecina.

La víctima, quien prefirió mantener su anonimato por temor a represalias, relata una escalada de agresiones que comenzaron poco después de mudarse al vecindario hace siete años.

"Al principio eran insultos generales, me gritaba 'Stupid you, you look idiot' por todas las cámaras", relata la afectada.

Sin embargo, con el paso del tiempo, las agresiones presuntamente tomaron un giro más siniestro, adoptando un tono marcadamente racial. "Donde ya sentí más el racismo es cuando me empezó a decir 'Mexican, Mexican'", añade la víctima visiblemente afectada.

Escalada de hostilidades

Lo que inicialmente parecía ser una disputa vecinal por una fiesta diurna se ha convertido en un presunto caso de acoso sistemático que incluye:

Insultos constantes tanto dentro como fuera de la vivienda

Instalación de luces directas apuntando a la casa de la familia

Uso de láseres repelentes de animales dirigidos hacia su propiedad

La situación ha llegado a tal punto que la familia teme por su seguridad física. "Ahorita pueden ser insultos, piedras, tierra. ¿Y qué tal y al rato sea una pistola y me dé a mí o a mis hijos?", expresa la víctima.

Respuesta legal y opciones disponibles

El abogado penalista no relacionado al caso, Christian Capitaine explica que este tipo de conducta está penada por la ley: "No necesariamente tiene que ser una agresión física. Si es una agresión verbal constante y repetitiva, eso puede ser ya un acoso". Las sanciones pueden incluir:

Hasta 180 días de cárcel y multas de $2,000 por acoso de clase B

En casos con agravantes, hasta un año de cárcel y multas de $4,000

La oficial Laura Magallanes de la Oficina del Alguacil del Condado Harris confirma que "siempre que existe un acoso va a haber cargos" y advierte que si la situación escala a algo físico, aumenta la probabilidad de presentar cargos contra el agresor.

Recomendaciones para víctimas de acoso

Las autoridades aconsejan a quienes sufren situaciones similares:

Mantener la calma y priorizar la seguridad Documentar cada incidente con videos o audios Identificar posibles testigos Reportar los hechos a las autoridades de inmediato Evitar cualquier tipo de represalia

Es importante destacar que cualquier persona tiene el derecho de reportar estos incidentes a las autoridades, independientemente de su estatus migratorio.

Búsqueda de justicia

La familia afectada ha presentado múltiples reportes ante la Oficina del Alguacil del Condado de Harris y ha buscado asesoría legal para resolver la situación por la vía civil. Mientras tanto, continúan esperando una solución que les permita recuperar la tranquilidad en su hogar.

Telemundo Houston intentó obtener la versión de la vecina acusada, pero no fue posible establecer contacto con ella.

