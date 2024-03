Familias denuncian estafa ante demanda a Colony Ridge

Residentes de la comunidad Colony Ridge en New Caney, Texas, se encuentran sumidos en la incertidumbre y preocupación después de que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentara una demanda contra la empresa desarrolladora por presuntas prácticas engañosas y fraudulentas.

Según las autoridades, la desarrolladora habría realizado ventas fraudulentas de terrenos, prometiendo a los compradores lotes baratos y listos para construir, así como financiamiento sin necesidad de comprobar ingresos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Sin embargo, muchas de las familias que adquirieron estos terrenos no cuentan con la infraestructura prometida, como alcantarillado, agua o electricidad.

"Es preocupante porque vinimos aquí con la esperanza de tener una propiedad propia, y resulta que aún no podemos ser dueños", expresó Rigoberto Quintanilla, en entrevista con Rubí Guzmán de Telemundo Houston Responde.

La abogada Silva Mintz, experta en temas relacionados, señaló que la demanda alega que Colony Ridge está "vendiendo bajo fraude, estafando a las personas y prometiéndoles cosas que no son, utilizando cláusulas abusivas y cobrando intereses más altos de lo permitido por la ley".

Juanita Aparicio, otra residente, confirmó que la empresa no les explicó claramente los términos de la compra. "No les explican, y a mí me preguntaron por qué este terreno es de mi marido, y en ese tiempo no tenía papeles", relató.

Según las autoridades, después de quitarles los terrenos a las presuntas víctimas, Colony Ridge los vuelve a vender, aparentemente solo a familias que no hablan inglés.

El CEO de Colony Ridge, en un comunicado, aseguró que cumplen con la ley y atienden a un segmento de la sociedad que simplemente quiere experimentar el sueño americano.

Los expertos aconsejan a los residentes afectados que sigan en contacto con el Procurador General y el abogado federal a cargo para asegurarse de que, si hay una resolución en la corte, puedan quedarse con sus propiedades.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.