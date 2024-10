Familias hispanas fueron testigos de trágico accidente de helicóptero en Houston

HOUSTON - En una noche que quedará grabada en la memoria de los residentes del área de East End, un helicóptero utilizado para vuelos turísticos se estrelló contra una torre de radio, provocando escenas de caos y dejando un saldo de cuatro víctimas fatales, incluido un menor de edad.

Salvador Rubalcava, testigo del accidente, describió el momento del impacto con voz entrecortada: "Pos tronó feo...".

El estruendo sacudió todo el vecindario, marcando el inicio de una noche de angustia para las familias del área, principalmente hispanas, que se encontraban disfrutando de una tranquila velada dominical.

Vanessa Guzmán, otra residente que presenció el accidente, compartió detalles escalofriantes sobre los restos humanos encontrados en la escena: "Que dicen que hay un pedazo de quijada, una mano, que tienen pedazos de humano ahí arriba". La magnitud del impacto fue tal que los escombros del helicóptero alcanzaron varias viviendas y vehículos en el área.

La explosión resultante del choque generó temor entre los residentes de que el fuego pudiera propagarse hacia sus hogares. "Todos corriendo, no sabemos si se iba a caer pa acá", relató Vanessa, reflejando el pánico colectivo que se vivió en esos momentos.

Un video de seguridad captado en el hogar de una familia hispana muestra el caos que siguió al accidente, con vecinos corriendo desesperadamente en busca de seguridad.

La Representante del Distrito 29 de Texas, Sylvia García, expresó su alivio de que no hubiera víctimas en tierra: "Le damos las gracias a Dios que no hizo ningún daño aquí, todos los vecinos están bien, no hubo ningún impacto a la luz o alguna de las cosas que necesitamos aquí".

Las autoridades han hecho un llamado a la comunidad para que reporten cualquier hallazgo de escombros en sus propiedades, solicitando que se comuniquen inmediatamente al 911.

Este trágico evento ha dejado una profunda marca en la comunidad hispana de East End, recordándonos la fragilidad de la vida y la importancia de la seguridad en la aviación civil.

