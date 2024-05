¿Cuándo volverá la electricidad? Estos son los nuevos tiempo establecidos por CenterPoint

HOUSTON - Miles de contratistas y empleados de Centerpoint han trabajado sin descanso en los últimos días con el fin de lograr el restablecimiento total del servicio de electricidad para las miles de personas que resultaron afectadas por las tormentas del pasado jueves.

A este lunes en la mañana, aún hay más de 225,000 clientes afectados por los apagones.

Algunas de las zonas que aún siguen experimentando cortes de electricidad masivos son Spring Branch, Independence Heights, Cloverleaf, Westchase, Cypress, Huffmeister, Lazybrook, Aldine, entre otras.

CenterPoint Energy dispuso un mapa desde el pasado viernes en el que ha ido informando de los avances en la restauración del servicio de energía eléctrica.

Según la compañía de distribución de energía eléctrica, se espera que para finales del miércoles se haya podido restaurar el servicio a todos los clientes afectados.

Sin embargo, advierten que las estimaciones podrían cambiar debido a desafíos que aún puedan enfrentar tras la tormenta.

Actualmente, hay cerca de 7,000 trabajadores en nuestra zona en las labores de reparación de la red eléctrica.

Según la compañía, los clientes cuyas cabezas de línea (weatherheads) resultaron dañadas deberán contratar a un electricista calificado para repararlas antes de que se pueda restablecer el servicio.

La cabeza de línea es el dispositivo por donde ingresa la energía al hogar a través de una línea de servicio eléctrico, usualmente una tubería ubicada al costado del edificio. Se debe tener precaución alrededor de cualquier cable cercano a la cabeza de línea.

Para los clientes que dependen de la electricidad para equipos de soporte vital, CenterPoint advierte que, incluso cuando se restablezca el servicio, no pueden garantizar que no habrá interrupciones, por lo que sugieren contar con un suministro de respaldo confiable o un plan alternativo.

#HOU As our community continues to recover from the devastating storm on May 16, we remain focused on restoring all impacted customers as safely and as quickly as possible. We anticipate that approximately 80% of impacted customers will be restored by Sunday evening. To help… pic.twitter.com/LtYnCGXYdO