Feria de salud en área de Gulfton este sábado

HOUSTON – Este sábado los residentes del área de Gulfton, al suroeste de Houston, tendrán la oportunidad de participar en una feria de salud.

Se llevará a cabo entre las 10 a.m. y las 4 p.m. en el conjunto de apartamentos Ashford Crescent Oaks ubicado en el 6711 Hornwood Drive y está organizado por Culture of Health Advancing Together (CHAT).

En la feria de salud se podrán realizar pruebas gratuitas de COVID-19, así como otros exámenes médicos sencillos.

Gulfton es una de las áreas con mayor densidad poblacional en la ciudad.