FIFA planea anunciar sedes de Mundial FIFA 2026 el 16 de junio

HOUSTON – La FIFA tiene la intención de anunciar las sedes de la Copa Mundial 2026 durante una conferencia de prensa en Nueva York el próximo 16 de junio.

Un total de 17 estadios en EEUU en 16 áreas metropolitanas pujan por ser sedes de la primera Copa del Mundo con 48 equipos.

La única área que presenta dos estadios es Los Angeles, que tiene como candidatos el SoFi Stadium en Inglewood y el Rose Bowl en Pasadena.

Se espera que,además, se utilicen tres estadios en Canadá y México.

En Estados Unidos se escogerán, finalmente, 10 ciudades. Entre las postuladas está Houston con el NRG como sede de los juegos.

La Copa del Mundo de 2026 será la primera con tres coanfitriones.

Sesenta juegos se jugarán en los EEUU, incluidos todos desde los cuartos de final en adelante. Canadá y México serán anfitriones de 10 juegos cada uno.

Chicago, Minneapolis y Arizona se retiraron en marzo de 2018 luego de que funcionarios de estas ciudades dijeron que las demandas financieras por parte de la FIFA eran muy onerosas por parte de la FIFA. Luego se descartó a Charlotte, Carolina del Norte; Las Vegas; Salt Lake City; y Tampa, Florida.

Las ciudades y estadios que están en la contienda final en EEUU son (en orden alfabético por ciudades):

Arlington, Texas, AT&T Stadium; Atlanta, Mercedes-Benz Stadium; Baltimore, M&T Bank Stadium; Cincinnati, Paul Brown Stadium; Denver, Empower Field at Mile High; East Rutherford, New Jersey, MetLife Stadium; Foxborough, Massachusetts, Gillette Stadium; Houston, NRG Stadium; Inglewood, California, SoFi Stadium; Kansas City, Missouri, Arrowhead Stadium; Miami Gardens, Florida, Hard Rock Stadium; Nashville, Tennessee, Nissan Stadium; Orlando, Florida, Camping World Stadium; Pasadena, California, Rose Bowl; Philadelphia, Lincoln Financial Field; Santa Clara, California, Levi’s Stadium; Seattle, Lumen Field.