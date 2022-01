Fijan fecha de ejecución homicida de oficial de policía de HPD

HOUSTON – El hombre sentenciado por la muerte de un agente de policía de Houston en 1990 será ejecutado el próximo 21 de abril, anunció la fiscal del Condado Harris, Kim Ogg.

Carl Wayne Buntion le diparó en la cabeza al oficial James Irby durante una parada de tráfico ocurrida en junio 27 de 1990 en la intersección de Airline y Lyerly, al norte de Houston.

Buntion iba como pasajero en un auto detenido por el oficial Irby. Mientras el policía y el conductor dialogaban, el convicto se bajó del vehículo y le disparó al oficial en la cabeza.

Mientras este yacía en el suelo, Buntion lo remató con disparos en la espalda.

Buntion hacía parte de la pandilla Aryan Brotherhood y al momento del ataque y su arresto ya había sido condenado por 13 delitos mayores.

“Le disparó en la cabeza a un agente de policía hace 30 años y es tiempo de que responda por este horrible crimen”, dijo la fiscal del Condado Harris.

