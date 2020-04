Fondo de ayuda para damnificados económicos de coronavirus alcanza los $5 millones

HOUSTON – El grito de ayuda de miles en el área de Houston tras la crisis generada por la pandemia del coronavirus volcó a que la comunidad saliera a dar apoyo a los más necesitados.

Casi un mes después de creado el Fondo de Ayuda para la Recuperación tras el COVID-19, este ha logrado recaudar casi $5 millones.

El dinero está destinado para aquellas personas que han sufrido la pérdida de ingresos o la pérdida de trabajo.

De acuerdo con la organizacion United Way of Houston y el Greater Hosuton Community Foundation, las llamadas buscaban ayuda para pagar la renta, comida y servicios, entre otros.

Algunos de los aportantes a este fondo han sido Enbridge Energy ($300,000), David and Bonnie Weekley ($250,000), Motiva Enterprises ($250,000), Deloitte ($100,000), The Kroger Foundation ($100,000), Doug Foshee ($100,000) y Ryan and Lisa Lance ($100,000).

Sin embargo, la presidenta de United Way, Anna Babin, dijo que se han recibido donaciones de todos los tamaños tanto de compañías como de personas que se han solidarizado con la causa.

El fondo ha sido apoyado por las autoridades políticas del área como los administradores ejecutivos de los condados Harris y Fort Bend y el alcalde de Houston.

Aquellas personas que requieran ayuda deben llamar al 211.