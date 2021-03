Galena Park ofrecerá comida gratis para 3,000 familias este viernes

HOUSTON – Unas 3,000 familias del área de Galena Park se podrán beneficiar este viernes de una entrega gratuita de comida que se llevará a cabo en el North Shore Senior High School.

El Distrito Escolar Independiente de Galena Park, el Houston Food Bank y los distritos 2 y 3 del Condado Harris organizaron este evento que se hará a través del sistema de autoservicio.

La opción de recoger la comida a pie no está disponible.

El evento empezará a partir de las 9 a.m. y se extenderá hasta que las comidas se agoten.

La escuela está ubicada en el 353 N. Castlegory, 77049.

