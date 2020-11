Gobierno implementa política contra espacios en blanco en solicitudes de inmigración

HOUSTON - A finales del pasado año, la administración del presidente Trump implementó una de sus tantas medidas dirigidas a afectar los procesos de inmigración en los Estados Unidos. La medida no fue una muy discutida a nivel nacional, ni generó mucha polémica.

En efecto, fue una que, mayormente, pasó desapercibida dentro del debate migratorio. Esto, quizás, debido a que no eliminaba beneficios migratorios o buscaba limitar el número de personas que calificaran para los mismos.

Se trata de una modificación a las guías del servicio de ciudadanía e inmigración (USCIS) para aceptar solicitudes de visas U, visas T, y aplicaciones de asilo.

De acuerdo con esta modificación, USCIS puede rechazar aplicaciones para uno de estos beneficios que no esté debidamente completada y es conocida como la política de “no espacios en blanco.”

Si esta frase suena descabellada, es porque lo es.

De primera impresión, podría entenderse porque este cambio no causó la conmoción que muchas de las otras políticas migratorias de la administración Trump han generado.

¿Qué persona razonable esperaría que su solicitud fuera rechazada por no llenar el espacio para un segundo nombre, cuando esta no tiene uno? ¿Qué hija única pensaría que USCIS le devolvería su aplicación porque no llenó los espacios referentes a los hermanos y hermanas que no tiene? ¿Quién hubiera estimado que su aplicación sería rechazada porque no puso el número de apartamento donde vive, porque vive en una casa y, por ende, no tiene número de apartamento que poner?

Estas parecerían preguntas hechas como parte de la premisa de un mal chiste. Sin embargo, todas son ejemplos de casos reales donde USCIS rechazó aplicaciones por haberse dejado espacios en blanco. ¿Increíble, no?

Lo cierto es que aún en aquellos casos donde abogadas, abogados e inmigrantes cautelosos intentaron llenar cuanto espacio había en su aplicación colocando un “no aplica”, “N/A” o hasta incluso “desconocido”, hasta yo tuve casos, cuando se implementó este cambio, donde USCIS ha rechazado una aplicación por un espacio en blanco.

Afortunadamente, como ya mencioné anteriormente, esta modificación no elimina beneficios migratorios ni afecta la elegibilidad de los inmigrantes para los mismos. Simplemente, retrasa casos y provoca más contratiempos de los necesarios para poder solicitar beneficios migratorios. En el peor escenario, quizá podría costarle un poco más de dinero a algunas personas, ya que posiblemente hay abogados que han aumentado los costos de sus servicios por la revisión tan meticulosa que hay que hacer antes de someter cada una de estas aplicaciones.

No obstante, la falta de consecuencias reales de esta política levanta preguntas sobre sus verdaderas intenciones. Por ejemplo, ¿qué gana USCIS con rechazar aplicaciones que serán aceptadas más tarde una vez sean “debidamente completadas”? ¿Quién sabe?

Les recuerdo que estas expresiones son de carácter educativo y no constituyen asesoría legal. Si usted o algún familiar están atravesando por un proceso migratorio y necesita ayuda legal, le recomiendo que consulte con una abogada de inmigración debidamente admitida a ejercer las leyes y, sobre todo, que nunca confíe su caso a notarios.

*Naimeh Salem es abogada certificada en Texas, quien ejerce el área de inmigración en Houston.