Gran cambio en las vías de peajes en Houston

HOUSTON – ¿Eres usuario de las vías de peaje en autopistas como la I-45, la US 290 y la US 59? Pues bien, te tenemos una mala noticia para tu bolsillo.

A partir del próximo 1 de enero no solo tendrás que pagar hasta $3 más por cada trayecto en los carriles expresos de esta vía, sino que en ciertas horas tendrás viajar con dos acompañantes para evitar el pago del pago.

La medida fue tomada este jueves en la tarde por la junta directiva de METRO, la organización que administra estas vías de peaje en el área de Houston.

Por ejemplo, si transitas por la I-45 Norte entre las 6 y las 6:30 a.m. tendrás que pagar ya no $7 sino $8 y a partir de las 7 a.m. solo podrás usar el carril expreso si viajan, al menos, tres personas en el auto.

Este mismo requerimiento de tres personas existirá si usas la vía entre las 5 y las 6 p.m.

Lo mismo ocurrirá para las vías de peaje en la I-45 sur, la US 290 y la US 59 sur y norte, donde entre las 7 y 8 a.m. y las 5 y 6 p.m. solo podrán circular en ella vehículos que viajen con más de tres pasajeros.

Según el presidente de METRO, Tom Lambert, estos cambios buscan agilizar las velocidades en los carriles expresos de estas autopistas.

“Nuestra meta es proveer la capacidad operacional más alta”, agregó Lambert.

¿Tú qué opinas de esta decisión?