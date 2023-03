Grupo clandestino de carreras callejeras sigue dando problemas a la policía de Houston

Las tomas de calles y las carreras clandestinas han traído en los últimos días un dolor de cabeza a las autoridades en Houston.

Alrededor de la medianoche del viernes los miembros de un grupo clandestino de carreras callejeras tomaron control de un estacionamiento en el bloque 12500 de City Park.

De acuerdo con el Departamento del Alguacil del condado Harris varios vehículos comenzaron a realizar donas, con espectadores parados cerca y algunos vehículos tenían pasajeros sentados en la puerta afuera de la ventana mientras el vehículo realizaba varias donas peligrosas en el estacionamiento.

“Cuando las unidades se acercaron, dos vehículos comenzaron a huir, pero finalmente se detuvieron. Uno de los conductores que huyó tenía solo 16 años y fue visto haciendo donas en el estacionamiento.” Dijo Ed Gonzales, Alguacil del Condado Harris.

Esa noche si realizaron cuatro arrestos incluyendo a un joven de 16 años con cargos variables de conducta mortal, huyendo en vehículos de motor, y el condado se apodero de tres vehículos, dijeron los oficiales.

Pero las autoridades en nuestra ciudad dicen que hay formas de hacer esta afición de una manera segura y mantiene el entretenimiento sano sin poner las vidas de uno en peligro.

“Es bueno saber de clubes de autos legítimos que no participan en estas actividades. Apoyamos reuniones legítimas y organizadas de entusiastas de los automóviles.” Dijo Gonzales.

En Dark Night Specialties un taller de automóviles al norte de Houston, los aficionados de los coches vienen y les miden la velocidad y entre ellos hacen una competencia de manera pacífica, además de admirar los otros autos que vienen aquí, todo bajo control y de manera organizada.

“Aquí nosotros no hacemos carreras.” dijo José Núñez, aficionado de coches.

Como un fanático de los automóviles, José viene cada oportunidad que tiene a este sitio para modificar su Mustang y medir la velocidad con la que puede correr.

Núñez dice que aquí, se siente seguro disfrutando de lo que más ama.

“A mí no me gusta correr carros así, yo no soy como esas gentes haciendo carreras con otra gente.” dijo Núñez.

Moraima Brown es propietaria de Dark Night Specialties un taller dedicado a realizar modificaciones en automóviles, ella asegura que los clientes de todas edades vienen a pasar el rato, admirando a otros carros.

“Aquí estamos tarde y eso ayuda a que ellos no anden en la calle corriendo a alta velocidad, simplemente les ensenamos esto es lo que tu carro hace de velocidad, y se entretienen” dijo Moraima Brown, propietaria Dark Night Specialties

El sitio esta custodiado por oficiales del condado Harris que patrullan el área, y supervisan que todo esté bajo control, después de los múltiples casos de carreras clandestinas registradas los últimos días en Houston.

“Aquí no vienes a hacer donuts, no vienes a correr tu carro a alta velocidad, por cierto, mi esposo pone todas las reglas y si no obedecen nuestras reglas, no pueden regresar” dijo Brown.

El alguacil del condado Harris, Ed González respondió a mensajes de residentes aplaudiendo la captura de sospechosos que tomaron el estacionamiento en Missouri City, a través de su cuenta de Twitter.

Según la ley de Texas, las tomas de estacionamientos y las carreras clandestinas trae como castigo de hasta 6 meses en prisión y una multa máxima de dos mil dólares, sumándole a otros cargos si la carrera provoca heridas o algún tipo de daño.