Guardia de seguridad enfrenta cargos por agredir a estudiante de 13 años

HOUSTON - La comunidad escolar de Baytown se encuentra consternada tras conocerse que una guardia de seguridad del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Goose Creek ha sido acusada de agredir a un estudiante de 13 años.

Brittany Virginia Muñoz, quien llevaba un año en el cargo, se presentó ante la corte enfrentando cargos criminales por herir a un menor de 15 años. Se le fijó una fianza de 15,000 dólares.

Según los documentos judiciales, Muñoz, madre de dos hijos, aparentemente se sintió ofendida por las palabras altisonantes del estudiante y reaccionó empujándolo contra una pared, lo que resultó en una lesión en la nariz del menor.

El incidente ha tomado por sorpresa a muchos padres del distrito. Nancy Mendoza, madre de un estudiante, expresó su asombro: "Me sorprende que me esté haciendo la pregunta porque no lo había escuchado".

Por su parte, Myriam Ruiz, otra madre, calificó el hecho como inaceptable: "Está mal. Yo ni siquiera sabía de eso".

Los padres entrevistados coincidieron en la importancia de la empatía y el entrenamiento adecuado para quienes trabajan con menores. "Si no tienes empatía con un niño, estás en el trabajo equivocado", señaló Mendoza. Elmer Flores, padre de otro estudiante, enfatizó la necesidad de mejor capacitación: "Tiene que tener entrenamiento mejor en vez de reaccionar así".

El Distrito Escolar Independiente Consolidado de Goose Creek emitió un comunicado informando que Muñoz fue retirada de su equipo de seguridad y que se ha iniciado una investigación.

Además, aseguraron que seguirán colaborando con las autoridades durante el proceso legal.

La preocupación entre los padres es palpable. Temen que incidentes como este puedan afectar negativamente la percepción de los estudiantes sobre la escuela y su seguridad. "Le va a agarrar miedo a la escuela, ya no va a querer ir", expresó Ruiz.

La próxima audiencia de Muñoz está programada para mañana. Mientras tanto, la comunidad espera que se tomen medidas para prevenir situaciones similares en el futuro y garantizar un ambiente escolar seguro para todos los estudiantes.

