Hallan cadáver de joven hondureño desaparecido en Surfside Beach

CONDADO BRAZORIA - Las autoridades confirman que el cuerpo encontrado flotando en aguas cercanas a Surfside Beach la tarde del jueves se trata de, Henry Murillo, de 17 años, quien fue reportado como desaparecido el pasado sábado mientras nadaba en la misma zona.

Según el informe de las autoridades, el joven fue visto por última vez cerca de las 4:45 pm del sábado cuando visitaba Surfside Beach con su familia.

La portavoz de la Oficina del alguacil del condado de Brazoria, Madison Polston, dijo que la Guardia Costera de Estados Unidos y autoridades locales habían desplegado una intensa búsqueda utilizando drones, helicópteros y barcos, hasta dar con el cuerpo del joven estudiante de Davis High School en Aldine ISD.

Mientras tanto, Jairo Gallego de Telemundo Houston habló con la madre del joven, Ruby Romero, quien expreso que un día de diversión familiar se convirtió en una pesadilla para ella y su familia.

En una desgarradora entrevista, Romero, la angustiada madre de Henry, rompió el silencio para compartir los desgarradores momentos que la mantienen sumida en la desesperación y la angustia.

"El agua estaba tan fuerte que empezó a arrastrarlos hacia esta dirección", relató Ruby, reviviendo los aterradores instantes en que las olas separaron a Henry de sus hermanos.

Con el corazón destrozado, la madre clama por un milagro que le devuelva a su hijo del mar. "Estoy desde las 05:00 despierta, pero espero que aclare y me vengo caminando hasta hablarle a mi hijo y decirle 'Papá, aquí, aquí sigo. No me voy a ir hasta que tú aparezcas'", expresó con lágrimas en los ojos.

Henry, descrito como un joven alegre y lleno de vida, había llegado a Estados Unidos desde Honduras hace apenas dos años en busca de un futuro mejor. Su desaparición ha dejado un vacío inmenso en el corazón de su familia y amigos.

"Siempre como madre hay que decirles que uno los ama, pero él se fue y yo sé que él se fue sabiendo que yo lo amaba", lamentó Ruby.

El cuerpo del joven fue trasladado a Houston donde será reconocido por la familia.

