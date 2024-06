Hallan pequeña víbora en cuarto de bebé al noroeste del Condado Harris

HOUSTON - Un tremendo susto se llevó una familia del noroeste del Condado Harris cuando encontraron a una pequeña serpiente bajo la cama de un bebé.

En ese momento, el bebé dormía plácidamente con la serpiente cerca de este.

La familia inmediatamente llamó a las autoridades y fueron los oficiales del Distrito Policial 4 del Condado Harris, quienes removieron el reptil -que según las autoridades- no era venenoso.

La serpiente bebé medía unas cinco pulgadas, según revelaron las autoridades.

Los expertos en el manejo de estos animales recomiendan no acercarse a ellos -y mucho menos si no se sabe si son venenosas o no- y llamar inmediatamente a las autoridades, quienes darán recomendaciones sobre qué hacer.

