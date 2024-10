Encuentran dos cuerpos flotando en diferentes canales de Houston

HOUSTON - La policía de Houston informó este martes sobre el descubrimiento de dos cuerpos en diferentes bayous de la ciudad. Ambos hallazgos ocurrieron con menos de una hora de diferencia.

El primer cuerpo fue encontrado en Brays Bayou, cerca de Lawndale Street, alrededor de las 10:35 a.m. Las autoridades recibieron un reporte y, tras la llegada de los equipos de buceo, lograron recuperar el cadáver. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad de la persona ni las circunstancias de su muerte.

Homicide detectives are in the 6800 block of Lawndale Street after a body was seen in Brays Bayou about 10:35 a.m. The HPD Dive Team has recovered the body. No other information at this time. #hounews

Aproximadamente 35 minutos después, la policía compartió otro descubrimiento, esta vez en White Oak Bayou, cerca de North Main Street, en el área del centro de Houston. El cuerpo de una mujer fue recuperado por el equipo de buceo poco después de las 11:10 a.m. Sin embargo, las autoridades no han revelado más información sobre la víctima ni sobre las posibles causas de su fallecimiento.

Homicide detectives are at 1 North Main Street after a female's body was seen in White Oak Bayou about 11:10 a.m.



The body has been recovered by the HPD Dive Team. No other information is known at this time.#hounews