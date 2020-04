Harán jornada de donación de comida en Condado Montgomery

HOUSTON – El Condado Montgomery realizará la próxima semana, en conjunto con el Food Bank del Condado, una jornada para recaudar comida para los residentes en necesidad de esa zona del área metropolitana de Houston.

Los interesados en donar podrán hacerlo en seis puntos del condado dispuestos para ello entre las 7:30 a.m. y las 2 p.m.

Los sitios para donar son

Martes 28 de abril

Conroe #1 Criminal Justice Dr, Conroe, 77301

East Montgomery Co, Montgomery County Annex, 21130 US HWY 59, Suite B New Caney 77357

Northwest Montgomery Co, 19380 Highway 105 West, Montgomery, 77356

Jueves 30 de abril

West Montgomery Co, 32878 FM 2978, Magnolia, 77354

Southwest Montgomery Co, 19100 Unity Park Dr., Magnolia, 77355

South Montgomery Co, 9200 Grogan’s Mill Rd, The Woodlands, 77380