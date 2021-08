Hay 9 millones en ayuda para renta y servicios públicos en condado Brazoria

HOUSTON – Las organizaciones que están entregando asistencia para renta y servicios públicos en el condado Brazoria están pasando dificultades: la razón, solo 60 familias la han pedido desde el pasado 14 de junio cuando se inició programa.

Esto significa que al 30 de julio, $248,633 han sido entregadas a estas familias.

El problema es que de los $11 millones disponibles, aún hay $9 millones y tan solo 10 familias están pidiendo la ayuda a la semana.

La Arquidiócesis de Galveston-Houston, a través de Catholic Charities, cree que muchas personas en el Condado no saben que esta ayuda está disponible.

Una de las ventajas de esta ayuda es que el dinero entregado no tiene que ser devuelto.

La Arquidiócesis se ha unido con el sistema de bibliotecas del Condado, así como con varias iglesias de la zona para dar a conocer que la ayuda está disponible.

Algunas de las iglesias participantes son St. John the Baptist, Grace Episcopal en Alvin; Sacred Heart of Jesus en Manvel; St. Mary´s Star of the Sea en Freeport y Word of Restoration International Church en Rosharon.

La población interesada también puede llamar a las bibliotecas del Condado para pedir una cita con un asistente que le ayude a llenar los formularios de solicitud.

Si quieres hacer la solicitud en línea puedes hacer clic aquí o puedes llamar al 979-300-7145.