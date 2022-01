Hidalgo advierte sobre efectos nocivos de la ley electoral de Texas

HOUSTON – La administradora del Condado Harris, Lina Hidalgo, hizo un llamado de alerta sobre las confusiones que se están registrando a la hora de solicitar solicitudes de voto por correo.

Hidalgo dijo que se están presentando tasas de rechazo más altas de lo normal en las solicitudes, ya que una de cada tres tiene este problema.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La administradora condal dijo que este es uno de los efectos de la ley SB1 aprobada por la legislatura republicana y sancionada por el gobernador Greg Abbott.

Hidalgo dijo que “la confusión, por sí misma, es parte de una estrategia para suprimir el voto” e instó a quienes estén pidiendo la solicitud para votar por correo a incluir en ella los datos de contacto para que los puedan llamar o comunicarse con ellos en caso de que haya un inconveniente.

El estado de Texas ha dicho que está teniendo problemas para elaborar las solicitudes de voto por correo, debido a problemas en la cadena de suministro de papel.

Por ello ha advertido a los grupos pro votantes que no se enviarán tantos formularios como en el pasado.

Warm Wednesday before a cold front brings rain, storms, and a big drop in temperatures. Janet Bolívar has the forecast.