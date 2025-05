Hispana de Houston entre cientos de arrestos del FBI por tráfico de menores

HOUSTON - Una operación masiva del FBI ha dejado al descubierto una red de depredadores sexuales que operaban en todo el país y Houston no fue la excepción.

Las autoridades anunciaron más de 200 arrestos y el rescate de 115 menores que eran obligados a prostituirse y a cometer actos sexuales. Entre los detenidos en nuestra ciudad, hay una mujer señalada como líder de una organización criminal.

Operation Restore Justice: FBI Houston arrested 6 members of a criminal organization, including its female ring leader, for sex trafficking and sexual exploitation of children.

They are:

▪️Natalia Flores

▪️Deatric Wiltz

▪️Christopher Hutchins

▪️Salathien Lilly

▪️Cedrick Fisher pic.twitter.com/4iiDLEJ6Kx — FBI Houston (@FBIHouston) May 7, 2025

El Departamento de Justicia anunció los resultados de Operation Restore Justice, una ofensiva nacional contra la explotación sexual infantil.

La fiscal general Pamela Bondi dijo que en total fueron 205 arrestos de depredadores, entre ellos 6 del área de Houston, incluida una mujer identificada como Natalia Flores, quien según las autoridades era la cabecilla de la organización.

La lista de Houston fue revelada de la siguiente manera:

▪️ Natalia Flores ▪️ Deatric Wiltz ▪️ Christopher Hutchins ▪️ Salathien Lilly ▪️ Cedrick Fisher ▪️ Joshua Jerome Finney.

Finney de 40 años, fue arrestado por posesión y distribución de pornografía infantil. Según la denuncia federal, intercambiaba mensajes y material gráfico con Arthur Héctor Fernández, quien había sido arrestado en diciembre por grabar una agresión sexual a un menor en los baños del centro comercial Galleria.

Los otros 4 arrestados, junto con Natalia Flores, fueron acusados formalmente de ocho cargos emitidos el 23 de abril. Estos incluyen tráfico sexual de menores, explotación sexual infantil, transporte de una menor y distribución de pornografía infantil.

La acusación involucra además a tres adolescentes, todas entre 14 y 18 años, que fueron víctimas de tráfico sexual en Texas entre el 10 y el 22 de enero de 2024.

Durante esta redada a nivel nacional, agentes del FBI y fiscales federales desplegaron operativos en los 55 distritos del país y enviaron un mensaje claro y contundente a los depredadores sexuales: no hay lugar donde puedan esconderse.

“"No tendrán refugio. No hay lugar al que no vayamos a buscarlos, ni rincón donde no los encontremos, y no hay jaula en la que no los encerremos. Si se atreven a dañar a nuestros niños, se enfrentarán a todo el peso de la justicia, dijo Kash Patel del FBI.

Los detenidos aquí en Houston tienen una audiencia de detención programada para este jueves por la mañana. El juicio con jurado está previsto inicialmente para septiembre.

La investigación sigue abierta, si sospechas de algún caso, o si uno de los tuyos ha sido víctima de este tipo de hechos puedes comunicarse con las autoridades de inmediato.

