De las faldas del volcán a las galerías del mundo: la historia de Geraldina Interiano Wise

HOUSTON - Desde las faldas del Volcán de San Salvador hasta las prestigiosas galerías de arte en París, Geraldina Interiano Wise ha trazado un camino único en el mundo del arte contemporáneo.

Esta talentosa artista salvadoreña ha logrado capturar la esencia de su tierra natal en cada pincelada, llevando consigo no solo su talento, sino también un mensaje crucial sobre la importancia de El Salvador en el equilibrio ambiental global.

RAÍCES PROFUNDAS EN EL ARTE

"Yo soy Geraldina Interiano Wise... Vengo del volcán de San Salvador, y fue ahí donde me eduqué en el arte", comparte la artista. Desde los 9 años, Geraldina ha estado inmersa en el mundo artístico, gracias a la visión de su madre y la tutoría de una estudiante del famoso muralista mexicano Diego Rivera.

UN VIAJE DE EXPANSIÓN Y APRENDIZAJE

Con una meta clara, Geraldina llegó a los Estados Unidos: "Yo vine a Estados Unidos con una meta y era expandir mi mundo y aprender de los mejores arquitectos, cómo iba a llegar yo de vuelta a El Salvador a diseñar las mejores ciudades, comunidades y casas para mi gente". Esta visión demuestra su compromiso no solo con el arte, sino con el desarrollo de su país natal.

TÉCNICAS ÚNICAS Y MATERIALES AUTÓCTONOS

Lo que distingue a Geraldina en el competitivo mundo del arte es su uso innovador de materiales autóctonos de El Salvador. "Traigo roca volcánica y yute, pigmentos, añil... Yo le pongo todo esto como ADN a mis pinturas", explica. Incluso utiliza escobas y trapeadores como herramientas de pintura, incorporando literalmente fragmentos de estos en sus obras.

DE PARÍS A HOUSTON: UN RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

El talento y la originalidad de Geraldina la han llevado a exponer en lugares prestigiosos como la UNESCO en París, donde no solo mostró su arte, sino que también abogó por la importancia de El Salvador en la lucha contra el cambio climático. "Yo no me atrevía a soñar que mi arte me podía llevar a lugares como París", confiesa la artista.

UNA EXPOSICIÓN ÚNICA EN HOUSTON

Actualmente, las obras de Geraldina Interiano Wise se encuentran expuestas en Houston, compartiendo espacio con otros talentosos artistas hispanos. Su exposición no solo muestra su habilidad artística, sino que también sirve como puente cultural, llevando un pedazo de El Salvador al corazón de Texas.

Geraldina Interiano Wise no es solo una artista; es una embajadora cultural que, a través de su arte, cuenta la historia de su país, aboga por causas importantes y demuestra el poder transformador del arte.

Su journey desde las faldas de un volcán hasta las galerías internacionales es un testimonio de perseverancia, creatividad y amor por sus raíces.

