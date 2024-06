Histórica participación de mexicanos en Houston: agua y voto como prioridades del día

HOUSTON - En un día marcado por el calor extremo, miles de mexicanos residentes en Houston se dirigieron a las urnas para ejercer su derecho al voto en una jornada electoral sin precedentes. Esta es la primera vez que los ciudadanos mexicanos pueden votar en esta modalidad fuera del país, y la importancia de este evento no pasó desapercibida.

Desde temprano en la mañana, largas filas de votantes se formaron en el consulado mexicano. Alicia Treviño, una de las votantes, compartió su experiencia. "Llegamos a las 7, nos tocó por aquel lado, avanzamos, pero ya cuando se soltó el sol, sentí que me estaba dando un golpe de calor".

Francisco Rodríguez, otro votante, destacó el valor simbólico de participar en estas elecciones. "Es nuestra reafirmación de la mexicanidad. A los mexicanos nos entierran el ombligo allá en México, y donde estemos, allí está la mexicanidad".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

La jornada no estuvo exenta de problemas. Muchos votantes se quejaron de la falta de organización. Algunos llegaron antes del amanecer y, para las tres 3:00 p.m., todavía no habían podido votar. Elda Torres, otra votante, expresó su frustración. "Supuestamente teníamos una línea diferente para los registrados y al momento quedó nulo, tuvimos que hacer fila normal".

"Son cuadras y cuadras y no llegamos. No sé cómo no me he deshidratado, pero se está cayendo la gente de deshidratación", destacó Karina Baulch.

Según Gabriela Sánchez Zabala, enlace del INE en el consulado de México, 1,295 electores estaban registrados para votar allí, pero otros 1,500 con documento de identidad también podían acercarse a ejercer su derecho.

Para media tarde, se habían rebasado los 950 votantes y cientos aún permanecían en la fila. Sánchez Zabala instó a la población a mantener expectativas realistas. "Calculamos un aproximado de los no registrados, los 1,500 espacios. Por favor, tengamos expectativas reales de quién se forme después de allí que pueda tener el acceso".

Erazmo Ortega, del Movimiento Nacional Migrante, reconoció las dificultades pero destacó la importancia simbólica de la participación. "No van a alcanzar, pero al final de cuentas, simbólicamente, esto tiene que pasar para darle la oportunidad al migrante de votar".

Algunos votantes, como Ana Santos, no lograron registrarse a pesar de intentarlo repetidamente. "No logré el registro, lo intenté dos veces y no lo logré".

Sánchez Zabala del INE respondió que se les indicó a las personas que podían llamar o escribir y que se tuvo contacto personal con quienes manifestaron alguna cuestión.

A pesar de las dificultades, la jornada electoral en Houston representa un hecho histórico, especialmente con la posibilidad de que México sea gobernado por una mujer en los próximos cuatro años. Martha Arvelaez, otra votante, subrayó que "En un país donde el machismo es fuerte, esto es histórico".

Las urnas en Houston cerrarán a las 7 de la noche y cada voto emitido será enviado automáticamente a un centro de escrutinio y contabilización en la Ciudad de México, donde se sumarán al total general para elegir a quien liderará el país los próximos cuatro años, posiblemente una mujer.