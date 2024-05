Un hombre asesina a su pareja, huye con su hija de 2 años y luego se dispara, según la policía

HOUSTON - Un trágico incidente sacudió el área de Independence Heights en Houston la mañana de viernes un presunto incidente de homicidio-suicidio.

Según informes de la Policía de Houston, un hombre disparó a una mujer después de una fuerte discusión y posteriormente huyó de la escena con su hija de 2 años en una bicicleta.

El fatal incidente ocurrió en una vivienda cerca de la intersección de las calles E 36th y North Main.

Tras recibir la alerta sobre una serie de detonaciones, los oficiales acudieron a una residencia donde encontraron a la mujer sin vida en una de las habitaciones traseras con múltiples impactos de bala.

Al mismo tiempo otra unidad policía encontró al hombre y el menor en la vía de servicio de la autopista North Freeway.

Cuando los oficiales intentaron aproximarse al hombre, él se quitó la vida con un disparo frente al niño.

De acuerdo con las autoridades, la víctima y el agresor mantenían una relación sentimental y habían discutido previamente al incidente. Luego del asesinato, el hombre tomó al niño y emprendió la huida en bicicleta.

HPD Commanders & PIO are en route to a fatal shooting in the 700 block of E 36th St.



Prelim info is a female was found deceased & soon after, a male believed to be the suspect suffered a self-inflicted gunshot wound. He was transported to a hospital. More at the scene.#Hounews pic.twitter.com/NvZxp5F5tn