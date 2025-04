HOUSTON - Detectives de homicidios de Houston están investigando un tiroteo fatal ocurrido en un complejo de apartamentos en el área de 3560 Dixie Dr., cerca de Tierwester St.

Según información preliminar, un hombre de unos 30 años fue asesinado a tiros dentro de su vivienda alrededor de las 6:50 a. m. de este martes.

Las autoridades informaron que el sospechoso, quien también tendría aproximadamente 30 años, era conocido por la víctima. Sin embargo, logró huir de la escena antes de que los oficiales llegaran.

