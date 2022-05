Houston aprueba ordenanza para detener robo y reventa de catalizadores

HOUSTON – Esta tarde, el alcalde de la ciudad de Houston Sylvester Turner y el concejo municipal de Houston, aprobaron por unanimidad una ordenanza que busca frenar la creciente ola de robos y reventa de convertidores catalíticos que afecta a toda la ciudad.



En los primeros tres meses de 2022, el Departamento de Policía de Houston reportó 3,188 robos de convertidores catalíticos, un aumento del 123 por ciento con respecto al año anterior.



"La gente necesita saber que si los robas, pagarás el precio por ello", dijo el alcalde Turner. "Si lo vas a hacer, vamos a hacer que sea lo más inconveniente posible para ti".



La ordenanza detendrá la reventa de empresa a empresa de dispositivos de control de emisiones de escape robados y hará necesario que cualquier persona en posesión de un convertidor catalítico cortado muestre prueba de propiedad. No demostrar la propiedad podría resultar en un cargo por delito menor para cada uno.



"No hay duda de que el robo del convertidor catalítico conduce a otros delitos violentos", dijo el alcalde Turner. "Estamos abordando este problema como parte de la iniciativa general One Safe Houston. Hemos aprobado una ordenanza que requiere que algunas empresas instalen cámaras e iluminación exterior, y trabajando con el Condado de Harris, aprobamos la medida de fianza del 10 por ciento. La ordenanza de conversor catalítico es otra herramienta para reducir el crimen y crear una ciudad más segura".



La ordenanza entrará en vigor 45 días después de su firma.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.