Incendio masivo de 3 alarmas consume almacén en el norte de Houston

HOUSTON - El Departamento de Bomberos de Houston se encuentra combatiendo un incendio de gran magnitud que estalló este miércoles en un almacén ubicado en el 2525 de la calle McAllister, al norte de la ciudad.

La emergencia fue clasificada como un incendio de tres alarmas, lo que significa que múltiples unidades de bomberos fueron desplegadas para atender la situación. Las llamas, visibles a varias cuadras de distancia, provocaron una intensa movilización de personal y equipo pesado.

Hasta el momento, no se han reportado heridos, pero las autoridades pidieron a la comunidad evitar la zona debido a los riesgos que representa la presencia de maquinaria pesada y las maniobras de emergencia.

@HoustonFire is currently on scene at 2525 McAllister battling a 3 alarm warehouse fire. Please avoid this area due to heavy equipment.