Houston no ha visto auge en casos de Covid-19, pero los hospitales parecen mostrar otra cosa

HOUSTON - Hace dos semanas, el Hospital Metodista de Houston abrió una unidad especial para tratar a pacientes con coronavirus gravemente enfermos. La ciudad había reportado solo un puñado de casos confirmados en ese momento, pero la Unidad de Cuidados Intensivos de coronavirus de 24 camas del hospital se llenó en solo una semana, mucho más rápido de lo que los médicos anticiparon.

Alexandra Carnahan, de 26 años, una de las enfermeras asignadas a la unidad, se sorprendió por la cantidad de pacientes que tenían entre 30 y 40 años, sin problemas de salud previos. Ahora estaban intubados y en estado crítico, sufriendo COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus.

Estos pacientes no pueden recibir visitas, y la mayoría están muy sedados. Entonces Carnahan y otras enfermeras se toman de las manos mientras revisan los signos vitales, "para mantener esa conexión humana", dijo. Las enfermeras les recuerdan dónde están y tratan de explicar por qué sus familias no pueden estar allí, aunque es difícil saber si los pacientes pueden escucharlos.

Hace unos días, uno de ellos, un hombre de unos 50 años, apretó inesperadamente la mano de Carnahan mientras ella y otra enfermera lo bañaban, dijo. Aparentemente podía escuchar su voz, y parecía estar reaccionando. Carnahan le dijo que todo iba a estar bien. Después, se quitó la máscara protectora y el protector facial, entró en otra habitación y lloró.

El hombre tenía más o menos la edad de sus padres.

"Ver eso es aterrador", dijo Carnahan, "sabiendo que podríamos ser fácilmente nosotros o nuestros seres queridos en la cama del hospital".

Contagios en el gran Houston, toda una incógnita

Hasta el momento, Houston, la cuarta ciudad más grande del país, no ha registrado una oleada de casos confirmados de coronavirus similares a los que afectan los sistemas de atención médica en Nueva York y Detroit, lo que da a algunos residentes la esperanza de que las órdenes de permanencia en el hogar emitidas por funcionarios locales hayan llegado lo suficientemente temprano suficiente para evitar que el virus se propague demasiado aquí.

Pero las entrevistas con los médicos y enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos de Houston, así como el aumento diario en el número de pacientes críticos que ahora se presentan en sus hospitales, muestran una imagen más aleccionadora de lo que está sucediendo en el sureste de Texas.

Si bien las pruebas limitadas han impedido que los funcionarios aquí y en todo el estado obtengan un recuento completo de cuántas personas han sido infectadas con el coronavirus, los hospitales en el gran Houston han visto un fuerte aumento, 40 por ciento en cuatro días, en el número de pacientes que se cree sufre el virus, según un censo diario de ingresos hospitalarios recopilados por el Consejo Asesor Regional del Sureste de Texas, que ayuda a coordinar los esfuerzos de respuesta ante emergencias.

La región de 25 condados alrededor de Houston había reportado menos de 950 casos confirmados de coronavirus entre sus 9.3 millones de residentes hasta el lunes. Pero ese mismo día, había 996 personas hospitalizadas en la región con casos confirmados o sospechosos de COVID-19, según el recuento del consejo asesor.

Esa cifra no es acumulativa y no incluye pacientes con COVID-19 que fueron hospitalizados y dados de alta antes del lunes.

El Dr. Peter Hotez, experto en enfermedades infecciosas y decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical en el Baylor College of Medicine en Houston, dijo que la desconexión entre la cantidad de resultados positivos y la cantidad de personas hospitalizadas por COVID-19 sugiere que la gran mayoría de los casos de coronavirus no se detectan aquí.

"Sabemos que aproximadamente 1 de cada 5 o 1 de cada 10 pacientes con COVID-19 necesita ser hospitalizado, por lo que lo que está viendo en los ingresos hospitalarios sugeriría que el número real de casos podría ser de 5 a 10 veces mayor en Texas de lo que ha sido informado a este punto ", dijo.

Casos de Covid-19 aumentan exponencialmente en hospitales

En una entrevista con Houston Public Media el jueves, la administradora ejecutiva del condado de Harris, Lina Hidalgo, la principal funcionaria electa del condado, dijo que los funcionarios de salud pública están buscando en los hospitales información sobre la propagación del virus.

"La información más precisa, debido a la falta de pruebas generalizadas, proviene de los hospitales", dijo Hidalgo. "Todavía están viendo que sus tasas de pacientes con COVID aumentan exponencialmente ... Entonces, sabemos que en este momento estamos siguiendo el camino en el que se encontraban Italia o Nueva York".

Texas ha intensificado las pruebas en las últimas semanas, pero aún está a la zaga de casi todos los demás estados del país.

Sobre una base per cápita, el estado de Nueva York ha evaluado a los residentes a una tasa siete veces mayor que Texas, según un análisis de las cifras de pruebas de coronavirus y los datos del censo de EE. UU.

Los largos retrasos en la obtención de resultados han retrasado aún más el proceso en Texas, obligando a los funcionarios del gobierno a tomar decisiones basadas en información incompleta y desactualizada.

En Houston, los funcionarios han establecido un par de lugares de prueba para conducir, pero debido a los limitados suministros del gobierno federal, el alcalde Sylvester Turner anunció la semana pasada que su ciudad de 2.3 millones de personas solo podría completar unas 250 pruebas por día en cada sitio.

Ese número no cuenta las pruebas realizadas en los hospitales y las enviadas a laboratorios privados. Hasta el jueves, Houston había reportado 506 casos confirmados en la ciudad.

"Hay que prepararse para el peor escenario": director de salud del Condado Harris

El Dr. Umair Shah, director ejecutivo de Salud Pública del Condado de Harris, dijo que sin pruebas generalizadas, los funcionarios del condado no tienen más remedio que comenzar a prepararse para los peores escenarios, al mismo tiempo que esperan que no necesiten ejecutarlos.

Eso incluye un plan para establecer potencialmente un hospital de campaña de emergencia en el extenso campus del NRG Stadium, donde juegan los Houston Texans.

"Todos los números que tenemos, en todos los ámbitos, son muy difíciles de entender", dijo Shah. “Porque en este país, no hemos tenido capacidades de prueba en la medida en que deberíamos haber tenido capacidades de prueba y en la línea de tiempo cuando deberíamos haberla tenido. Incluso hoy, existen restricciones de prueba ".

Cindy Zolnierek, CEO de la Asociación de Enfermeras de Texas, dijo que el recuento relativamente bajo de casos en Texas - 4,669 casos confirmados hasta el jueves - podría dar a los residentes una falsa sensación de seguridad.

Es por eso que su grupo, junto con la Asociación de Hospitales de Texas, le envió al gobernador Greg Abbott una carta el martes instándole a emitir una orden estatal de permanencia en el hogar como las emitidas en docenas de otros estados.

Abbott implementó restricciones estatales más tarde ese día, aunque la orden incluía una excepción que permitía que las iglesias permanecieran abiertas, siempre que cualquier reunión en persona se adhiera a las pautas del estado que instruyen a los residentes a evitar el contacto personal cercano.

"El distanciamiento social es nuestra mejor herramienta en la lucha contra COVID-19, y las acciones que hemos tomado hasta ahora han demostrado ser efectivas para limitar la propagación de este virus", dijo Abbott en un comunicado. "Ahora es el momento de redoblar nuestros esfuerzos para reducir la mayor exposición tanto como sea posible y aplanar la curva".

Zolnierek dijo que la acción del gobernador fue un paso en la dirección correcta. Afortunadamente, dijo, no llegó demasiado tarde. "Seguimos viendo aumentos exponenciales en el número de casos", dijo. “Entonces no, no hemos abrumado el sistema de atención médica en este punto, pero si la curva continúa como lo ha hecho, llegaremos allí. Cuanto antes podamos contener esto, mejor, porque no puedes ponerte al día ".

"Aumento en ingreso a hospitales es notorio": empleados médicos

Los trabajadores del hospital de Houston dijeron que el ritmo de los nuevos casos de UCI ha crecido rápidamente en los últimos días.

Varios han compartido sus observaciones en las redes sociales, mientras exhortan a los residentes a quedarse en casa. Una enfermera de un hospital de Houston, que pidió no ser identificado porque temía represalias, dijo que él y sus colegas no estaban preparados para la cantidad de casos nuevos que comenzaron a llenar su UCI a fines de la semana pasada.

"Estamos empezando a sentirnos abrumados con los casos de COVID y, al mismo tiempo, nos estamos quedando sin equipos de protección personal", dijo la enfermera, refiriéndose a máscaras, que escasean a nivel nacional. "La gente está empezando a asustarse".

La Dra. Bela Patel, directora médica ejecutiva de cuidados críticos para el hospital Memorial Hermann en el Centro Médico de Texas en Houston, dijo que ella y sus colegas están "comenzando a ver ese aumento" de pacientes gravemente enfermos con COVID-19 que previamente señalaron una transmisión generalizada en otras ciudades, como Nueva Orleans y Detroit.

Memorial Hermann estaba tratando a 107 pacientes con COVID-19 en sus diferentes ubicaciones a partir del jueves, dijo una portavoz, más del doble que una semana antes, aunque el sistema, al igual que con todos los principales hospitales de Houston, todavía tiene muchas UCI abiertas camas y ventiladores. Patel dijo que los ingresos hospitalarios son un indicador tardío en un brote, porque una vez que esos números comienzan a aumentar, eso significa que el virus ya se ha extendido ampliamente.

"Realmente necesitamos que nuestro indicador principal sea positivo asintomático en la comunidad", dijo. "Y creo que lo más importante en este momento es aumentar nuestras pruebas ... A menos que realmente sepamos qué hay en la comunidad, no podemos prepararnos realmente y no podemos predecir realmente".

Carmiña Catalán, de 28 años, una enfermera que ha estado cuidando a pacientes con COVID-19 en Houston Methodist, dijo que ella y sus compañeros de trabajo han estado viendo informes de noticias de Nueva York, donde los médicos temen que pronto se vean obligados a tomar decisiones difíciles sobre quién recibe atención y espera que no se repitan escenas similares en Texas.

Después de que la UCI COVID-19 inicial de Methodist se llenó la semana pasada, el hospital abrió otro y, según los administradores, por ahora, tienen muchas camas y equipos disponibles para continuar expandiéndose.

Mientras tanto, Catalán dijo que se preocupa por ella y sus compañeros de trabajo. Una de las pacientes críticamente enfermas que ha estado atendiendo no es mucho mayor que ella y no tenía problemas de salud subyacentes antes de infectarse con el coronavirus.

El paciente es un trabajador de la salud, como ella.

"Pude verme en esa cama", dijo Catalan. "Podría ser esta persona".