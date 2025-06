Houston refuerza la seguridad nocturna con cierres de clubes ilegales

HOUSTON - En un esfuerzo por garantizar la seguridad nocturna, las autoridades de Houston clausuraron otro club ilegal que operaba en la zona suroeste de la ciudad.

Este club clandestino se encontraba operando en una plaza comercial ubicada en la cuadra 11115 de South Post Oak, cerca de Near Southwest.

Durante el operativo, ocurrido en la madrugada del 16 de junio, oficiales de la Policía de Houston (HPD) incautaron drogas, alcohol y hallaron indicios de trata de personas.

El alcalde John Whitmire elogió la labor conjunta entre HPD y otras agencias, destacando que estos establecimientos representan una amenaza para la comunidad.

“Dejan estos clubes clandestinos y salen a nuestras autopistas, poniendo en peligro al público. A quienes siguen operando de esta manera, que les quede claro: vamos tras ustedes”, advirtió el primer mandatario de la ciudad espacial.

Early this morning, @houstonpolice and law enforcement partners shut down another illegal after-hours club. this time in Southwest Houston. Inside, officers recovered drugs, alcohol, and evidence of human trafficking.



