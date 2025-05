Identifican al principal sospechoso de la muerte de contratista en el condado Harris

CONDADO HARRIS - Autoridades del condado Harris identifican al principal y único sospechoso en el homicidio de un contratista, cuyo cuerpo fue hallado el pasado viernes en el área de Cypress.

De acuerdo con los documentos judiciales, la víctima se encontraba trabajando en su casa ubicada en la cuadra 4100 de Tim Allen Court, presuntamente, Steven Eberly, de 36 años, lo apuñaló hasta la muerte.

El acusado enfrenta dos cargos criminales: uno por asesinato, que podría implicar una sentencia de hasta 99 años de prisión, y otro por alteración de pruebas, al supuestamente intentar ocultar evidencia clave.

Se suponía que Eberly se presentara este lunes en la corte del Condado Harris, pero su vista fue pospuesta para otra fecha.

Según declaraciones del sargento Jason Brown, Eberly habría contactado a un desconocido para que lo ayudara a mover muebles.

Al llegar, el testigo descubrió lo que parecía ser un cuerpo envuelto en cobijas dentro de una caja. Logró escapar y alertó a la policía, pero antes fue perseguido por Eberly, quien rompió sus ventanas y finalmente provocó un choque.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a una persona herida en la cabeza. Poco después, otra llamada reportó a alguien golpeado con un vehículo. En ese sitio fue hallado un hombre cubierto con una manta blanca.

@HCSOTexas deputies are at a residence located at the 400 blk of Tim Allen Ct. The body of a deceased male has been found and foul play is suspected. #HouNews pic.twitter.com/3g2JTTquIW