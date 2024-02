Nuevas imágenes muestran a policías disparando apartamento de mujer que confundieron por ladrón

Nuevas imágenes publicadas por la Oficina del Alguacil del Condado Harris muestran el momento en que policías le dispararon a una mujer en su apartamento porque presuntamente la confundieron con un ladrón.

El tiroteo se produjo la semana pasada, el 3 de febrero, alrededor de las 2:10 a.m., en los apartamentos Pines of Woodforest, en la zona de Cloverleaf.

En el video se ve a un oficial disparando varias veces por una ventana del apartamento.

La 'Ronda, residente del apartamento, explicó en una rueda de prensa este viernes que su amiga Ebony Pouncy, de 28 años, tomó un arma de fuego al momento que los agentes tocaron la puerto porque escucho a alguien golpeando la puerta.

La policía había acudido al complejo de apartamentos tras recibir una llamada al 911 de una residente que decía que había un ladrón dentro de su apartamento.

Sin embargo, cuando la policía llegó unos minutos después, comprobó que no había ningún intruso. El residente de un apartamento vecino alertó a los agentes de que alguien había entrado a robar en otro apartamento cercano, según el informe policial.

Cuando los agentes fueron a investigar, vieron daños en una ventana cercana a la puerta principal y observaron que el cristal estaba roto y las cortinas levantadas.

Según la policía, una agente vio a una mujer que se acercaba a la puerta con un arma de fuego en la mano y comenzó a disparar, hiriendo a la mujer.

Esta mujer era Pouncy, y, según la policía, había roto la ventana del apartamento porque ella y su amiga se habían olvidado las llaves.

Pouncy resultó herida durante el tiroteo y fue transportada a un hospital local.

Durante el tiroteo, la policía disparó 27 veces contra la habitación del niño de La 'Ronda, según Quanell X, un activista que pide que la policía asuma su responsabilidad.

"Afortunadamente, mi hijo no estaba en su cuarto en ese momento, si no, no estuviera aquí conmigo", dijo La 'Ronda.

Los dos agentes implicados en el tiroteo están en suspensión administrativa. El tiroteo está bajo investigación.