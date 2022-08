Letreros con el lema “En Dios Confiamos” aparecen afuera de escuelas de Texas

HOUSTON – Letreros con la frase “En Dios Confiamos” están empezando a aparecer frente a las escuelas públicas en Texas.

Esto luego de que en el año 2021 pasara en la legislatura y fuera sancionada por el gobernador Greg Abbott una ley estatal que requiere que estos letreros sean mostrados en las afueras de las escuelas si estos son comprados con dineros privados o donados a las escuelas.

Desde el inicio del año escolar, se han empezado a ver los letreros en varias escuelas a lo largo y ancho del estado, lo cual no ha dejado de causar cierta polémica, sobre todo, para aquellos que no profesan el cristianismo o la religión católica, dado que EEUU es un estado laico que estipula la separación entre la iglesia y el estado.

No obstante, cabe recordar que el lema nacional de EEUU es “En Dios Confiamos” (In God We Trust, en inglés), el cual fue establecido como ley en el año 1956 por el entonces presidente Eisenhower y reafirmado por el Congreso, la última vez, en el año 2011.

De acuerdo con la ley SB797 de Texas, el letrero debe contener una representación de la bandera de los Estados Unidos centrada bajo el citado lema y una bandera del estado.

Eso sí, establece que no puede mostrar otras palabras o alusiones de ningún tipo diferente al lema nacional. La ley fue presentada por 31 legisladores estatales republicanos y sancionada en junio del 2021.

Si quieres saber más sobre esta ley puedes hacer clic aquí.