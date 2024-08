Inauguran parque fitness para adultos mayores en el área de East End

HOUSTON - En un esfuerzo por fomentar un estilo de vida saludable entre los adultos mayores, BakerRipley ha inaugurado un innovador parque fitness en el campus Ripley House, ubicado en el área de Magnolia Park en East End.

Este espacio, diseñado específicamente para personas mayores de 60 años, ofrece una oportunidad única para realizar actividad física y socializar en un ambiente seguro y acogedor.

El parque cuenta con equipos especializados que ayudan a mejorar la agilidad, coordinación y flexibilidad de los adultos mayores.

Entre los aparatos disponibles se encuentran puentes de equilibrio y bicicletas cardiovasculares, ideales para ejercicios de bajo impacto. Lo más destacable es que el parque es inclusivo, permitiendo su uso a personas con diferentes niveles de movilidad, incluyendo aquellos en silla de ruedas.

Elena Martínez, una de las beneficiarias del programa, comparte su experiencia: "Yo digo que me hace la cintura de Thalía". Martínez, quien vive sola, encontró en este espacio una razón para salir de casa y combatir la depresión. "Ya no me duele nada, antes no podía caminar ni dos cuadras", afirma, destacando las mejoras en su salud física y mental.

Un representante de Great Age Movement, organización involucrada en el proyecto, enfatiza que el parque no solo ofrece beneficios físicos, sino también mentales, al proporcionar un espacio para la socialización.

Para facilitar el acceso, la organización ofrece transporte gratuito a personas de la tercera edad que viven dentro de un radio de 3.5 millas de sus centros de salud y bienestar.

Para beneficiarse de este servicio y del parque, los interesados solo necesitan proporcionar información básica como identificación, dirección y medicamentos que toman.

Este proyecto representa un paso significativo en la promoción de un envejecimiento activo y saludable en la comunidad de Houston, demostrando cómo iniciativas bien pensadas pueden tener un impacto profundo en la calidad de vida de los adultos mayores.

También en el corazón del Condado de Harris están revolucionando la forma en que los adultos mayores viven su jubilación.

La organización ha desarrollado un programa innovador llamado Senior Health and Wellness, que va mucho más allá de las actividades tradicionales para la tercera edad.

Los centros son lugares llenos de vida y risas, donde se fomenta la comunidad, la amistad y actividades que promueven el bienestar físico, mental y espiritual.

El programa se basa en ocho dominios: físico, intelectual, social, ambiental, espiritual, recursos, emocional y vocacional.

Desde clases de ejercicio y prevención de caídas hasta estudios bíblicos multiculturales y jardines comunitarios, las actividades están diseñadas para satisfacer las diversas necesidades de los adultos mayores que participan del programa.

Además, el programa no se olvida de las necesidades básicas, sirven almuerzos gratuitos todos los días de la semana.

Durante la temporada de huracanes, los participantes reciben comidas no perecederas para guardar en casa en caso de emergencia.

Para más información sobre este y otros programas para adultos mayores de BakerRipley, los interesados pueden llamar al 713-315-6400 o visitar el sitio web telemundohouston.com.

