Voraz incendio forestal consume cientos de hectáreas; 900 hogares son evacuados

CONDADO JACINTO - Las autoridades emitieron órdenes de evacuación obligatorias y voluntarias que han afectado un total de 900 viviendas en los condados de San Jacinto y Montgomery.

Las evacuaciones se producen mientras los bomberos continúan combatiendo el incendio de Pauline Road. El incendio, que se desató el miércoles por la tarde, ha quemado 2,000 acres y está contenido en un 10%.

Ya se llevaron a cabo evacuaciones obligatorias en Peach Creek Estates, Lee Turner Road, Big Buck Drive, así como en Hereford Way y Blue Teal.

Alrededor de la medianoche, la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Montgomery publicó una lista de otras carreteras bajo evacuación obligatoria por riesgo inminente de incendio. Estas incluyen:

Más temprano, la Oficina de Manejo de Emergencias del condado Montgomery recomendó evacuación inmediata para residentes que viven en la avenida Lee Turner Road y avenidas aledañas.

También se pidió a los residentes del condado de Montgomery, al sur y al oeste de Peach Creek que "Deben mantenerse alerta y estar preparados para evacuar si el incendio cruza el arroyo".

Se solicita a los residentes del condado de Montgomery en Doru Dr. y Big Buck Dr. que evacuen voluntariamente en este momento, indicó la Oficina de Manejo de Emergencias de este condado en una publicación de Facebook.

También dieron a conocer la apertura de un albergue para las personas que necesiten refugio, este se encuentra en el 225 de la calle Live Oak en la ciudad de Coldspring.

Para las personas que tienen ganado en riesgo por el incendio pueden llevarlo a la iglesia Caney Creek Cowboy Church, que está abierta para recibir a los animales que deben ser desalojados. La dirección es el 17703 Nonesuch Rd. Conroe, TX 77306, informaron las autoridades.

Desde la tarde de este miércoles, un incendio forestal de gran magnitud está actualmente activo en el condado San Jacinto, Texas, generando una densa columna de humo visible desde el condado Liberty y moviéndose hacia el condado Montgomery.

Según confirman las autoridades locales, el siniestro, denominado “Pauline Road Fire”, ha consumido ya 2,000 acres de terreno y solo se encuentra contenido en un 10%.

Los Servicios de Emergencia del Condado San Jacinto han establecido un centro de comando en la intersección de FM 1725 y Alsobrooks Road, al noroeste de Cleveland, desde donde coordinan las labores de contención y evacuación.

Alert: Texas A&M Forest Service is responding to a request for assistance in San Jacinto County on the #PaulineRoadFire. The fire is an estimated 200 acres and 0% contained. #txfire pic.twitter.com/lsaGMdL9FY