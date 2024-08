Reportan incendio en un centro industrial en el norte de Houston

HOUSTON - Autoridades reportan incendio en un centro industrial donde compran chatarra en el area de Aldine en el norte de Houston.

Segun informacion preliminar se reporto un incedio en la cuadra 15000 de la Chrisman Road.

HCFMO is enroute to assist to @WestfieldFD with a scrap yard fire happening in the 13900 block of Chrisman Rd.



This is an active scene with multiple alarms.



More information to come.