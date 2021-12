Un inmigrante hondureño se enfrentó a una travesía que pudo haberle costado la vida.

Recorrió en tren y a pie más de 1,200 millas desde Honduras hasta la frontera con Estados Unidos para buscar asilo, pero lo hizo enfrentando una seria condición de salud: parte de sus órganos están afuera de su cuerpo y colgando dentro de una bolsa.

Henry Bonilla contó a Telemundo Houston que fue víctima de una balacera y tuvo que ser sometido a una colostomía. Desde entonces, parte de su colon e intestino los tiene dentro de una bolsa ocultados bajo su ropa.

Decidió viajar a Estados Unidos para pedir asilo, pero la amenaza de una infección en su herida siempre estuvo presente. "Me quedé tres días sin bolsas, tuve que cortar una camisa para amarrarme y dormir en el monte, sin comer, ni probaba el agua".

A pesar de los riesgos a los que se enfrentó, dijo que sus hijos son la razón principal de su lucha. "Me levanto todos los días aunque no quiera, pero tengo la necesidad de mis hijos".

Ahora en Houston se ha dedicado a vender pulseras. "Solo pido que me operen, cualquier trabajo lo hago, sea construcción, carpintería... pero esto no me deja porque nadie me da trabajo así".

La buena noticia es que Henry ya obtuvo el seguro médico público para personas de bajos recursos del condado Harris, pero es incierto si será sometido a cirugía o no.