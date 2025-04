Inmigrantes condenados a una “muerte civil” denuncian expertos legales

HOUSTON - La angustia reina entre Miles de migrantes en los Estados Unidos y es que lo que empezó para algunos como una celebración por una decisión de una jueza que extendió la vigencia del parole humanitario para nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití termino con una orden de la Casa Blanca que volvió a traer la incertidumbre sobre la mesa…

Un anuncio en el que prometen cancelar la información de seguro social de algunos migrantes con la mirada puesta en impulsar la auto deportación.

Expertos advierten que los inmigrantes serían forzados a vivir bajo la sombra si no acatan el llamado de abandonar el país.

Organizaciones migrantes lo definen como terror psicológico.

Estudiantes en Texas han perdido su estatus migratorio

Para algunos como el venezolano Juan Pablo Gómez,

Quien dice viene huyendo de un país donde son perseguidos, autodeportarse no es una opción, ya que esto, dice, pone en riesgo su vida.

Él es beneficiario desde el año pasado del parole humanitario y hoy ha estado más que nunca con los nervios de punta

La abogada de inmigración, Silvia Mintz, aclara dudas sobre el CBP One y las posibles multas a los inmigrantes por parte del gobierno.

“Son sentimientos de que un día estamos contentos, y al otro día la expectativa de lo que pueda pasar, pero tenemos fe”.

Para el abogado de inmigración, Julio Montiel, si en algún momento los números de seguro social de los beneficiarios del parole son puestos en una lista para inhabilitarlos, técnicamente es “una muerte civil”.

“Porque no puedes abrir una cuenta de banco, no puedes tener una tarjeta de crédito, no puedes acceder a ninguna línea de préstamos”.

Mientras, la activista Martina Grifaldo considera que “Están jugando a ser un terrorista emocional para todos nuestros inmigrantes, están tratando de aplastarnos”.

Lo que dice la presidencia

La casa blanca dijo a Noticias Telemundo que el presidente Trump prometió deportaciones masivas y quitándoles el incentivo monetario para que los inmigrantes ilegales vengan a quedarse, los incentivan a auto deportarse…

La medida surge a tan solo días de que el IRS anunciara la cooperación con el departamento de seguridad nacional para ofrecer información sobre migrantes buscados por la ley.

Abogados y organizaciones advierten de un impacto mayor…

También hay quienes recomiendan hacer las previsiones necesarias en caso de que tenga que tomar una decisión en caso de que tenga que tomar una decisión con la familia de que tiene que marcharse de los estados unidos…

El cúmulo de decisiones coinciden con el registro obligatorio de migrantes sin documentos legales a partir de este 11 de abril. De no hacerlo se harán acreedores a sanciones legales y multas.

