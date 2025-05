Inmigrantes con estatus legal temen viajar por nuevas políticas migratorias de Trump

HOUSTON — Aunque cuentan con residencia o permisos aprobados, muchos inmigrantes expresan temor a salir de Estados Unidos ante posibles complicaciones al regresar.

Alba Arriaga, residente de Houston, confiesa que, pese a no tener antecedentes, siente miedo: “Nunca he cometido ningún delito, pero me da miedo no poder volver”.

Según la abogada de inmigración Silvia Mintz, el riesgo depende del historial individual. “Si no tienen récord criminal o problemas con su residencia, no deberían tener problemas para entrar de nuevo”, explica.

Sin embargo, casos con órdenes de deportación pasadas o antecedentes, incluso desestimados, deben ser evaluados antes de viajar.

Mintz recomienda a quienes tienen permisos temporales, como DACA, mantener viajes cortos y tener precaución, ya que esos programas pueden cambiar. También sugiere portar documentos legales, pero mostrarlos solo si son requeridos.

Mientras algunos, como una familia peruana con residencia permanente, dicen viajar sin incidentes, otros se sienten inseguros. La recomendación general: consultar con un abogado antes de tomar un vuelo.

