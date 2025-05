Inquilinos inmigrantes de Houston: conoce tus derechos y cómo proteger tu hogar

HOUSTON - En un contexto donde el acceso a viviendas asequibles se vuelve cada vez más limitado, los inquilinos de Houston enfrentan desafíos significativos.

Propuestas legislativas recientes, como el Proyecto de Ley 32 y el Proyecto de Ley 38, buscan agilizar los procesos de desalojo, lo que podría debilitar las protecciones legales actuales para los arrendatarios.

A este panorama se suman historias como la de Sanjuana Morales, quien fue desalojada del terreno donde vivió por más de 11 años con su familia.

“Aquí era la entrada y ahí estaba mi traílla”, recuerda con voz entrecortada, señalando el espacio vacío donde una vez estuvo su hogar.

Morales asegura que, aunque sabía que el terreno no era suyo, nunca imaginó que tendría que irse de esa forma.“Duele ver ese espacio. Sabíamos que no era nuestro, pero no de esa manera”, dijo entre lágrimas.

Según Texas Organizing Project (TOP), los desalojos han aumentado significativamente, especialmente entre la comunidad inmigrante e indocumentada. Damaris, vocera de TOP, explicó: “Muchos de estos desalojos son inhumanos. Las redadas migratorias están dejando a familias sin trabajo y con miedo de salir.”

Expertos temen que algunos propietarios estén utilizando la situación migratoria como herramienta de intimidación.

Sin embargo, la abogada de inmigración Silvia Mintz aclara: “Es ilegal usar el estatus migratorio en un caso civil. La Corte Suprema de Texas ha sido clara: esto es discriminación.”

Desde el ámbito policial, el Sargento Leo Cárdenas, del Distrito Policial N.º 2 del Condado Harris, señaló que el estatus migratorio no influye en los desalojos que ejecutan semanalmente, aproximadamente 30 en su distrito:

Las autoridades recuerdan que cualquier propietario que amenace a un inquilino con su estatus migratorio como forma de presión podría enfrentar multas y sanciones si se determina que el desalojo fue ilegal.

Derechos fundamentales de los inquilinos en Texas:

Uso tranquilo de la vivienda: Los inquilinos tienen derecho a disfrutar de su hogar sin interrupciones indebidas por parte del propietario o terceros.

Reparaciones esenciales: Si la propiedad presenta condiciones que afectan la salud o seguridad, como filtraciones, infestaciones o problemas eléctricos, el propietario está obligado a realizar las reparaciones necesarias. El inquilino debe notificar por escrito y estar al día con el pago del alquiler para ejercer este derecho

Protección contra represalias: Es ilegal que un propietario tome represalias contra un inquilino que, de buena fe, solicita reparaciones o denuncia condiciones inadecuadas.

Proceso legal para desalojos: Un inquilino no puede ser desalojado sin una orden judicial. Tiene derecho a una audiencia ante un juez antes de que se emita cualquier orden de desalojo.

Recursos disponibles para inquilinos en Houston:

Neighborhood Defender Service of Texas (NDS): Ofrece asesoría legal gratuita a residentes del Condado de Harris con ingresos familiares iguales o inferiores al 200% de la Pauta Federal de Pobreza. Contacto: 713-208-5577.

Lone Star Legal Aid (LSLA): Proporciona asistencia jurídica gratuita y educación comunitaria a inquilinos de bajos ingresos en Texas. Su sitio web ofrece herramientas de autoayuda y recursos legales.

Ante posibles cambios legislativos que podrían afectar los derechos de los inquilinos, es esencial que los residentes de Houston estén informados y conozcan los recursos a su disposición para proteger su vivienda y bienestar.

