Investigan posible atrincheramiento dentro de centro de tiro al blanco

HOUSTON – Oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado Harris investigan la denuncia de que hay un hombre atrincherado dentro de centro de tiro al blanco al noreste del área metropolitana.

De acuerdo con el alguacil Ed González hacia las 4:40 a.m. la alarma del negocio, donde también se venden armas, se disparó.

“Al menos hay un hombre que ingresó al lugar de forma ilícita”, dijo González.

El alguacil del Condado Harris dijo que sus oficiales indagan si el hombre está aún dentro de la tienda o no.

Al lugar, ubicado en la cuadra 11300 Eastex Freeway, arribaron los equipos de tácticas especiales.

