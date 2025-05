Investigan un presunto homicidio-suicidio en un hotel del noreste de Houston

HOUSTON - Un hombre y una mujer fueron encontrados muertos este miércoles en la tarde, la Policía de Houston lo ha catalogado como un presunto homicidio-suicidio en el noreste de Houston.

El hallazgo ocurrió en un hotel de estadías prolongadas ubicado en la cuadra 8700 de FM 1960, según la policía.

Al llegar la policía encontraron a ambos con una herida de bala y fueron declarados muertos. No han revelado la relación entre ambas personas y lo que desato el incidente.

Por tratarse de una investigación en curso, los detalles son limitados.

HPD Homicide investigators are en route to an apparent murder-suicide in the 8700 block of W FM 1960 Road.



Preliminary information is a female victim and a male relative were found unresponsive with gunshot wounds at approximately 12:25 p.m.#HouNews