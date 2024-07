Se despide Sam Peña tras su abrupta salida del Departamento de Bomberos de Houston

HOUSTON - Luego de que el alcalde de Houston, John Whitmire, confirmara a Telemundo Houston que el jefe de bomberos de Houston, Sam Pena, dejaría su puesto como jefe de los bomberos de la ciudad.

Whitmire también informo que el director de OEM, Tom Muñoz, será el próximo jefe de los bomberos de la ciudad.

A casi una semana de la abrupta salida del Departamento de Bomberos de Houston, Peña emitió una extensa comunicación en su cuenta de X (antes Twitter) agradeciéndoles a la ciudad de Houston por sus 8 años de servicio a la ciudad.

“Ha sido un honor increíble servir a los residentes de Houston coma su jefe de Bomberos durante casi ocho años. Admiro a todas las personas que he tenido el privilegio de conocer y con las que he trabajado en esta gran ciudad, y expreso mi gratitud por su confianza y colaboraci6n para hacer que nuestra ciudad sea más segura”, expreso pena en la comunicación.

Además, les dijo a los residentes de Houston que, “le deja con el corazón lleno de gratitud por los recuerdos y experiencias que hemos compartido. Ha sido un honor y un privilegio, y les agradezco por confiarme la responsabilidad de servir como su jefe de Bomberos.”

La misiva fue acompañada con el siguiente mensaje “Houston siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón”.

Houston will always hold a very special place in my heart 💛 pic.twitter.com/IxuzJ6hC3e