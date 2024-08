Arrestan a ex empleado de HISD por presunto abuso sexual en escuela femenina 

HOUSTON – Un ex empleado del Distrito Escolar Independiente de Houston ha sido detenido bajo la acusación de haber abusado sexualmente de una estudiante. Jesús Zamora, de 25 años, compareció el viernes por la mañana ante el tribunal de causas probables, donde se le imputaron dos cargos de agresión sexual a un menor entre 14 y 17 años.

Según confirmaron las autoridades del HISD, Zamora trabajaba en la preparatoria (Young Women’s College Preparatory Academy), una escuela exclusivamente para niñas, aunque no se desempeñaba como maestro. La institución ya ha rescindido su contrato, según lo expresado en una carta enviada a los padres por parte del director de la escuela.

“Un ex empleado del HISD, que no tenía funciones docentes y que en su momento estuvo asignado a la YWPCA, ha sido recientemente acusado de un crimen. Queremos asegurarles que esta persona ya no forma parte de nuestro personal y que no ha estado en nuestro campus desde hace más de un año. La seguridad y el bienestar de nuestras estudiantes es nuestra máxima prioridad, y seguiremos haciendo todo lo posible para preservarlos”, indicó HISD en el comunicado dirigido a las familias.

Las autoridades continúan investigando el caso para determinar si existen más víctimas, mientras que Zamora permanece bajo custodia a la espera de su próxima audiencia judicial.