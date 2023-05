Joven hispano de 16 años muere tras balacera en una fiesta de graduación

Un altercado entre un padre y dos jóvenes en una fiesta de graduación en el área de Copperbrook terminó con la muerte de un joven.

La víctima fue identificada por las autoridades como Isaac Zetino de 16 años.

La policía llegó poco después de la 1:30 a.m. del sábado donde encontraron a la víctima, quien era asistente de la fiesta de graduación donde había más de 100 personas, según Jason Brown, sargento de la División de Homicidios de la Oficina del Alguacil del Condado Harris.

"Había bastantes adolescentes, corriendo hacia sus autos que estaban estacionados por toda la calle", dijo Paulina Morales, vecina del área.

Los detectives entrevistaron a aproximadamente 15 testigos del tiroteo, sin embargo, los otros asistentes huyeron de la escena.

Ed González, jefe de la agencia de seguridad del condado Harris informó que Zetino y otro joven tuvieron una discusión con el padre de una joven en la fiesta, ambas partes sacaron armas y abrieron fuego.

"Bueno, yo estaba muy asustado porque quiero decir que algunas de estas balas pueden atravesar cualquier casa, hay niños, gente durmiendo que no sabe lo que está pasando", dijo Morales.

Una vecina del área dijo haber escuchado hasta 8 disparos durante la madrugada.

“Escuchamos de hecho que varios decían 'oh somebody is dead, somebody is dead'" dijo Paulina Morales, vecina del área.

El hombre cooperó con las autoridades y afirmó haber actuado en defensa propia.

La policía sigue investigando el tiroteo.