Katy ISD capacitará para obtener licencias comerciales de conducción

HOUSTON – ¿Estudias en Katy ISD y te interesaría recibir entrenamiento para ser chofer comercial?

Pues bien, el Distrito Escolar Independiente de Katy estará ofreciendo a partir del próximo año escolar un programa de entrenamiento y obtención de la licencia de conducción para sus estudiantes a partir de grado 11 y que cuentan con 18 años.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

El programa es parte del convenio entre Katy ISD Raines Academy y Rio Grande Valley Services LLC.

“Esta es una excelente oportunidad para que nuestros estudiantes exploren esta lucrativa carrera localmente”, dijo el superintendente de Katy ISD, Ken Gregorski, al anunciar el proyecto.

Según estimados de Indeed, un conductor con licencia comercial (CDL) gana alrededor de $82,000 al año.

Katy ISD ofrecerá sesiones informativas en sus diferentes escuelas preparatorias a finales de este mes de marzo.

March 29, 2023

8:30 a.m. – Mayde Creek High School

11 a.m. – Morton Ranch High School

1 p.m. – Taylor High School

March 30, 2023

8:30 a.m. – Jordan High School

11 a.m. – Seven Lakes High School

1 p.m. – Tompkins High School

March 31, 2023

8:30 a.m. – Paetow High School

11 a.m. – Katy High School

1 p.m. – Cinco Ranch High School

Acudimos a una tienda especializada en monedas y objetos de colección para saber más detalles sobre los centavos y billetes "millonarios".